Neue Runde, alter Streit: Vorwurf der Einseitigkeit – VGH verhandelt zu Rundfunkbeitrag

Ist das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ausgewogen und vielfältig? Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg verhandelt über Klagen gegen den Rundfunkbeitrag.
In der seit Jahren teils heftig geführten Debatte über die Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags steht nun eine weitere juristische Runde an. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg verhandelt über die Frage, inwieweit das Gesamtprogrammangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausgewogen und vielfältig gestaltet ist. Neun Kläger wehren sich von heute an (11.15 Uhr) gegen Gebührenbescheide des SWR.