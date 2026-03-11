Neue Prime-Video-Serie : Nicole Kidman startet als Scarpetta

Bestseller-Heldin, Starbesetzung, düstere Fälle: Nicole Kidman wird in "Scarpetta" zur legendären Gerichtsmedizinerin aus Patricia Cornwells Romanen. Die neue Prime-Video-Serie startet am 11. März.
Die neue Prime-Video-Serie "Scarpetta" mit Superstar Nicole Kidman (58) in der Hauptrolle verspricht Krimi-Unterhaltung der Extraklasse. In Buchform sorgt "Scarpetta" bereits seit Jahrzehnten für Nervenkitzel: Seit 1990 erscheinen die Romane von Erfolgsautorin Patricia Cornwell (69), bisher sind es 29.