Neue Prime-Video-Serie : Nicole Kidman startet als Scarpetta

Die neue Prime-Video-Serie "Scarpetta" mit Superstar Nicole Kidman (58) in der Hauptrolle verspricht Krimi-Unterhaltung der Extraklasse. In Buchform sorgt "Scarpetta" bereits seit Jahrzehnten für Nervenkitzel: Seit 1990 erscheinen die Romane von Erfolgsautorin Patricia Cornwell (69), bisher sind es 29.

Die US-Schriftstellerin wurde durch ihre Bestseller-Romane um die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta berühmt. Der erste Band der Reihe soll von einer Mordserie in Richmond, Virginia, inspiriert sein, wo auch die meisten ihrer Geschichten spielen.

Cornwell, die nach eigenen Angaben 120 Millionen Bücher in 36 Sprachen verkauft hat, hat zunächst als Reporterin gearbeitet. Mitte der 1980er lernte sie Dr. Marcella Farinelli Fierro kennen, eine Gerichtsmedizinerin in Virginia, die später als Inspiration für die Figur der Dr. Kay Scarpetta diente.

Patricia Cornwell wurde zur Wegbereiterin eines ganzen Genres

1985 nahm Patricia Cornwell eine Stelle im Büro des Chief Medical Examiner von Virginia an, wo verdächtige Todesfälle untersucht werden. In dieser Zeit entstand auch der Roman, der den Durchbruch für sie bedeutete: 1990 veröffentlichte Cornwell den ersten Teil ihrer "Scarpetta"-Reihe, "Postmortem", der zahlreiche Preise gewann und wegweisend war: "Postmortem" gilt als erster echter forensischer Thriller. Der Roman beeinflusste eine Vielzahl von Büchern und Serien, wie etwa "CSI: Vegas".

Cornwells Romane drehen sich hauptsächlich um die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, ihre Nichte Lucy und den Polizisten Pete Marino. Die bei Krimifans beliebten Figuren sollen jetzt auch die TV-Zuschauer begeistern. Die Gerichtsmedizinerin kommt am 11. März mit der Prime-Video-Serie "Scarpetta" auf die heimischen Streaming-Bildschirme.

In acht Episoden erzählt "Scarpetta" auf zwei Zeitebenen aus dem Leben und Berufsalltag der Hauptfigur. Die ältere, von Nicole Kidman gespielte Gerichtsmedizinerin versucht in der Gegenwart, einem grausamen Serienmörder das Handwerk zu legen. In den 1990er Jahren steigt die junge Kay Scarpetta (jetzt: Rosy McEwen, 32) gerade erst in ihren Beruf ein.

Hochkarätig besetzt ist die Serie auch in weiteren Rollen, Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (67) ist als Dorothy, Kays ältere Schwester, zu sehen, "The Mentalist"-Star Simon Baker (56) gibt eine weitere wichtige Figur aus den Büchern, FBI-Profiler Benton Wesley. Ebenfalls mit dabei sind Ariana DeBose (35) als Lucy, Dorothys Tochter, und Bobby Cannavale (55) als Polizist Pete Marino.

Nicole Kidman feiert im TV neue Erfolge

Berührungsängste mit dem Job ihrer neuen Rolle hatte Nicole Kidman offenbar nicht. "Ich kann wirklich eine Autopsie durchführen", verriet Kidman in der TV-Show von Jimmy Fallon (51). Für die Serie hat sie sich von einem echten Gerichtsmediziner beraten lassen.

Mit Kay Scarpetta schlüpft Nicole Kidman in eine weitere Rolle, die für Aufsehen sorgen dürfte. Seit fast vier Jahrzehnten gehört die Schauspielerin mit Filmen wie "Eyes Wide Shut", "Moulin Rouge" oder "The Hours" zu den Topstars ihrer Branche. Sie hat einen Oscar, sechs Golden Globes und zwei Emmys in ihrer Trophäensammlung.

In den vergangenen Jahren feierte sie auf dem kleinen Bildschirm unter anderem mit "Big Little Lies", "Nine Perfect Strangers" und "Ein neuer Sommer" große Erfolge.

Jamie Lee Curtis wollte die Rolle gar nicht

"Scarpetta" hat mit Jamie Lee Curtis noch eine weitere Oscarpreisträgerin zu bieten. Die Schauspielerin war als Produzentin maßgeblich daran beteiligt, die Bücher zu adaptieren. Einen Job vor der Kamera hatte sie wohl zunächst nicht im Sinn. In einem Interview mit "Boston Herald" erklärte sie: "Nicole war diejenige, die zu mir sagte: 'Du wirst in der Serie mitspielen, oder?' Ich antwortete: 'Ja, natürlich!' Also beschlossen wir, dass ich Dorothy, ihre Schwester, spielen würde, was nie meine Absicht gewesen war. Das geschah wegen Nicole. Natürlich wurde es zu einer unglaublich lustigen Rolle."

Curtis wurde einst mit der "Halloween"-Reihe berühmt und zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Im TV wurde Jamie Lee Curtis zuletzt für ihren Auftritt in der Erfolgsserie "The Bear" gefeiert. Mit "Scarpetta" könnten nun weitere Lobeshymnen dazukommen.