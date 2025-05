Neue Podcast-Folge: Kommen nun die „Super-Batterien“ fürs E-Auto?

1 CATL hebt die E-Auto-Batterie aufs nächste Level – und Europa schaut zu. Foto: Media-Manufaktur

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast" geht es um die Ankündigung des chinesischen Batterieherstellers CATL.











Wie viele E-Autos würden wohl heute auf deutschen Straßen fahren, wenn Reichweite, Ladezeit und Kosten für Autobauer und Kunden keine Probleme mehr darstellten? Alle drei Dinge sind eng verbunden mit dem Herzstück der Fahrzeuge: der Batterie. Einer der wichtigsten Batteriehersteller überhaupt, CATL, hat nun drei neue Akku-Varianten der Öffentlichkeit präsentiert, die das „RIP-Problem“, also Reichweite, Infrastruktur und Preis, gehörig schmälern könnten. Die neuen Akkusysteme sollen mit einer Tankladung bis zu 1500 Kilometer weit fahren und die Zeit fürs Laden soll in etwa so lange dauern, wie jene an einer Benzintankstelle.