Neue Platte heißt Splat!: Deep Purple veröffentlichen im Juli ihr neues Album

Deep Purple veröffentlichen am 3. Juli ihr neues Album "Splat!". Dafür arbeitete die Rockband erneut mit Produzent Bob Ezrin zusammen. Mit dem Werk legt die Band nach eigenen Angaben ihr härtestes Album seit vielen Jahren vor.

Am 3. Juli erscheint das neue Studioalbum von Deep Purple. "Splat!" heißt das Werk, das die britische Rockband über ihr langjähriges Label earMUSIC veröffentlichen wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Für die Produktion setzte die Band erneut auf einen engen Vertrauten: Bob Ezrin (77), der im Laufe seiner Karriere unter anderem mit KISS, Pink Floyd, Lou Reed und Alice Cooper gearbeitet hat, nahm das Album gemeinsam mit Deep Purple auf.

Härtestes Material seit Jahren "Wir sind jetzt wieder ganz bei dem Material angekommen, das in einer Linie mit 'Highway Star', 'Smoke on the Water' und 'Lazy' steht - mit der Dynamik, der Balance und dem Spaß, die unsere Musik von 1969 bis 1973 ausgemacht haben", beschreibt Frontmann Ian Gillan (80) das neue Album. Laut Mitteilung handelt es sich um das härteste Deep-Purple-Album seit vielen Jahren.

Gillans Beschreibung der aktuellen Bandbesetzung - bestehend aus ihm selbst, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride - erinnert ihn an die Anfänge: "Die jetzige Inkarnation von Deep Purple fühlt sich sehr wie eine heutige Version von Deep Purple aus den siebziger Jahren an."

86 Shows in 28 Ländern

Inhaltlich dreht sich "Splat!" um ein Konzept, das Gillan entwickelt hat: Das Ende - konkret das Ende der Menschheit - wird nicht als Apokalypse verstanden, sondern als Metamorphose. Das genaue Albumkonzept soll in den Wochen bis zur Veröffentlichung schrittweise enthüllt werden

Parallel zum neuen Album setzt die Band ihre laufende Tournee fort. Der Tourplan für 2026 umfasst insgesamt 86 Shows in 28 Ländern auf drei Kontinenten. Auch in Deutschland spielen sie mehrere Konzerte.

Deep Purple haben in ihrer langen Karriere mehr als 120 Millionen Platten verkauft. 2008 erhielt die Band bei den World Music Awards den Legend Award, 2016 folgte ihre Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.