Neue Platte heißt Splat!: Deep Purple veröffentlichen im Juli ihr neues Album

Deep Purple veröffentlichen am 3. Juli ihr neues Album "Splat!". Dafür arbeitete die Rockband erneut mit Produzent Bob Ezrin zusammen. Mit dem Werk legt die Band nach eigenen Angaben ihr härtestes Album seit vielen Jahren vor.
Am 3. Juli erscheint das neue Studioalbum von Deep Purple. "Splat!" heißt das Werk, das die britische Rockband über ihr langjähriges Label earMUSIC veröffentlichen wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Für die Produktion setzte die Band erneut auf einen engen Vertrauten: Bob Ezrin (77), der im Laufe seiner Karriere unter anderem mit KISS, Pink Floyd, Lou Reed und Alice Cooper gearbeitet hat, nahm das Album gemeinsam mit Deep Purple auf.