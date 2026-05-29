Neue Landesregierung BW: Clubs, Ausbildung, Führerschein – was für junge Menschen geplant ist

Kostenlose Meisterausbildung, Hilfe für Clubs und Geld für marode Unis - Cem Özdemir und seine Regierung haben viel vor für junge Menschen im Land. Aber auch eine Belastung ist dabei.
Die neue Landesregierung mit Cem Özdemir von den Grünen als Ministerpräsidenten hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin erklärt sie, was sie in den kommenden Jahren für Baden-Württemberg plant. Ganz oben auf der Agenda steht die Wirtschaft: Sie soll wieder wachsen und neue Jobs schaffen. Das betrifft auch viele junge Menschen. Doch auch an vielen anderen Stellen geht es um Jugendliche und junge Erwachsene.