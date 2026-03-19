Bei Selin Ipek wurde aus Backleidenschaft eine Berufung: In ihrer Konditorei in Waiblingen kreiert die 27-jährige Ingenieurin süße Kunstwerke aus frischen, hochwertigen Zutaten.
Als Selin Ipek zum ersten Mal die angesagten Frucht-Desserts ihres großen Vorbilds, des Pariser Starkonditors Cédric Grolet, sah, war der Ehrgeiz der jungen Frau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geweckt: Kriege ich das auch hin? Schließlich ist die Herstellung der derzeit insbesondere auf Social-Media-Plattformen gehypten, fruchtigen Kunstwerke ein aufwändiger, mehrtägiger Prozess. Der habe seinen Preis, sagt Selin Ipek, die je nach Sorte knapp zehn beziehungsweise elf Euro verlangt.