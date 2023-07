8 Elisa Magurno und Gionatan Gentile haben sich vor zwei Monaten das Ja-Wort gegeben. Foto: /Jürgen Bach

Wer sich traut, kann das an vielen schönen Orten tun. Zum Beispiel in Ludwigsburg im Blühenden Barock. Im Mathildengarten und im Hahn’schen Garten haben sich in den vergangenen zehn Jahren etwa 200 Brautpaare da Ja-Wort gegeben. Bald sind nun auch Hochzeiten in der Orangerie möglich.