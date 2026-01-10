Neue Herausforderung: GNTM-Star Betty Taube mischt bei Lets Dance mit

Betty Taube steht als nächste Kandidatin für "Let's Dance" fest. In einem Clip verrät die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin auch, warum sie Angst hat.
Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube (31) steht als "Let's Dance"-Teilnehmerin fest. Das verkündete die Content-Creatorin, Moderatorin und Autorin nun auf Instagram. Dort verriet die 31-Jährige, die 2014 durch "GNTM" bekannt wurde: "Jetzt werde ich bei 'Let's Dance' auf dem Tanzparkett stehen und ich sage euch: Ich habe Angst." Der Grund: "Alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste." Außerdem sei sie "die unsportlichste Person der Welt", so das Model weiter.