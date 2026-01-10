Neue Herausforderung: GNTM-Star Betty Taube mischt bei Lets Dance mit

Betty Taube steht als nächste Kandidatin für "Let's Dance" fest. In einem Clip verrät die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin auch, warum sie Angst hat.

Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube (31) steht als "Let's Dance"-Teilnehmerin fest. Das verkündete die Content-Creatorin, Moderatorin und Autorin nun auf Instagram. Dort verriet die 31-Jährige, die 2014 durch "GNTM" bekannt wurde: "Jetzt werde ich bei 'Let's Dance' auf dem Tanzparkett stehen und ich sage euch: Ich habe Angst." Der Grund: "Alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste." Außerdem sei sie "die unsportlichste Person der Welt", so das Model weiter.

Betty Taube erklärte in ihrem Vorstellungsclip aber auch: "Ich bin super ehrgeizig und werde mir so viel Mühe geben." Sie freue sich auf die Zeit in der TV-Show, auf die anderen Kandidaten und auch darauf, "es meiner Oma zu erzählen".

Diese Kandidaten der 19. "Let's Dance"-Staffel stehen fest

Zuvor wurde bereits Content-Creator Willi Whey als weiterer Kandidat für die neue "Let's Dance"-Staffel bestätigt. Er wolle in der Tanzshow seine Komfortzone verlassen, wie der Influencer in seinem Vorstellungsvideo erklärte. "Man kennt mich von Instagram, TikTok und der ein oder anderen Outdoor-Serie", lässt der 31-Jährige die "Let's Dance"-Fans zudem wissen.

"Ninja Warrior"-Sportler Joel Mattli und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer wurden ebenfalls bereits als diesjährige "Let's Dance"-Kandidaten bestätigt. Zuvor verkündete RTL die Influencerin Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, Sängerin Anna-Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann als Mitglieder des Tanzshow-Casts für 2026.

Die vorangegangenen Staffeln der RTL-Show starteten jeweils im Februar. Die 18. Ausgabe von "Let's Dance" konnte Diego Pooth für sich entscheiden. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova setzte er sich gegen die prominente Konkurrenz durch.