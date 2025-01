Neue Gruppe in Waiblingen: Omas machen sich gegen Fremdenhass stark

Einheitspreise für Rostbraten und Co. Gut und günstig essen – und Gutes tun

Der Gastronom Matthias Hönes aus Waiblingen hat Spenden in Höhe von 36 000 Euro aus der jüngsten Rabattaktion übergeben – und startet an diesem Samstag in die dritte Runde. Bis 31. März gibt es im Wirtshaus am Alten Postplatz alle Speisen für 8,90 Euro.