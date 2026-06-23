Neue Funktionen: Wie Android 17 das Smartphone sicherer machen soll

Mit Android 17 hat Google kürzlich sein neues Betriebssystem veröffentlicht. Im Hintergrund stecken auch neue Sicherheitsfunktionen, die Daten besser schützen sollen.
Google rollt nach und nach sein neues Betriebssystem Android 17 aus. Zunächst für die hauseigenen Pixel-Smartphones erhältlich, soll es im Laufe des Jahres auf weiteren kompatiblen Geräten veröffentlicht werden. Auf den ersten Blick stehen praktische Alltagsfunktionen im Vordergrund, etwa die sogenannten Bubbles - schwebende App-Fenster für einfacheres Multitasking. Wichtige Veränderungen arbeiten allerdings eher im Verborgenen: Eine Reihe neuer Sicherheitsfunktionen soll unter anderem besser vor Dieben und neugierigen Apps schützen.