Seit 15 Jahren zeigt die wohl bekannteste deutsche Großfamilie ihren turbulenten Alltag im TV: Im Interview erzählt Silvia Wollny, was das Jubiläum von "Die Wollnys" für sie bedeutet und warum sie stolz auf ihre Kinder ist.
Silvia Wollny (61) feiert mit ihrer Großfamilie ein besonderes Jubiläum. Ihre Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" gibt es bereits seit 15 Jahren. Die neue Staffel startet deshalb mit dem Spezial "Die Wollnys - 15 Jahre!" (ab 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTLzwei und sieben Tage vorab auf RTL+).