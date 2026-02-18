Silvia Wollny (61) feiert mit ihrer Großfamilie ein besonderes Jubiläum. Ihre Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" gibt es bereits seit 15 Jahren. Die neue Staffel startet deshalb mit dem Spezial "Die Wollnys - 15 Jahre!" (ab 18. Februar um 20:15 Uhr bei RTLzwei und sieben Tage vorab auf RTL+).

"Das ist Wahnsinn!", erklärt das Oberhaupt der bekannten TV-Familie zum Jubiläum im Gespräch mit spot on news. "Wir freuen uns sehr über 15 Jahre 'Die Wollnys' und feiern das natürlich auch entsprechend. Trotzdem fühlt es sich gleichzeitig auch ein bisschen so an wie jeder andere Tag. Die Sendung gehört einfach zu unserem Leben dazu und ist ab jetzt auch wieder mit neuen Folgen zu sehen." In der neuen Staffel gebe es wieder viel zu sehen. "Zum Beispiel geht es um Loredanas Schwangerschaft und ihre Flitterwochen mit Servet."

Was Silvia Wollny mit "Die Wollnys" erreichen will

Rückblickend auf den Start der Sendung erzählt Silvia Wollny: "Dass unsere Sendung zum Erfolg wurde, ist unglaublich. Am Anfang dachte ich, wir lassen uns mal ein bisschen mit der Kamera begleiten. Dass das 15 Jahre später immer noch so ist, hätte ich nicht gedacht." Für die Familie sei das Ganze "einfach unser Leben. Wir wollen den Menschen da draußen zeigen, dass keiner den Kopf in den Sand stecken soll, auch wenn es mal schwierige Situationen gibt. Mit Sorgen ist keiner allein, die gibt es überall."

Situationen, in denen sie gedacht habe: "Das darf so nicht im Fernsehen gezeigt werden" oder "Das geht nur uns was an" habe es in all den Jahren kaum gegeben. "Es gibt ein paar Dinge, die im TV nicht zu sehen sind, aber zum größten Teil haben wir unser Leben mit den Menschen da draußen geteilt. Für uns ist es wichtig, unser Leben authentisch zu zeigen - mit allem, was dazugehört." Die Fans "bekommen unser Leben zu 90 Prozent mit und uns ist es wichtig, alles mit ihnen offen zu teilen", betont Wollny. Deshalb bleibe da auch kein Raum für Geheimnisse. Negative Auswirkungen habe die Präsenz im TV nicht auf ihre Kinder gehabt, sagt die 61-Jährige weiter. "Meine Kinder sind genauso geblieben wie früher. Ob vor der Kamera oder dahinter. Sie denken immer geradeaus und zeigen sich so, wie sie sind. Das macht mich stolz!"

Sie freut sich über jedes weitere Enkelkind

Anfang des Jahres ist Silvia Wollny wieder Oma geworden, Tochter Loredana hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die elffache Mutter hat somit 19 Enkelkinder. Wie geht sie mit dieser Rolle um? "Ich denke schon, dass ich all meinen Enkelkindern gerecht werde." Ihr sei es wichtig, die Zeit mit jedem einzelnen so zu verbringen, wie sie es sich wünschten. "Bei uns ist es einfach wie in einer Kindertagesstätte (lacht) - es ist toll, so viel Zeit mit allen verbringen zu können. Ich freue mich auch immer darüber, wenn ein weiteres Kind dazukommt." Für ihre Familie wünsche sie sich "auf jeden Fall weiterhin den Zusammenhalt, der uns ausmacht, und viel, viel Gesundheit. Meine Familie ist das Wichtigste für mich und steht über allem."