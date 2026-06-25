Lutz Meschke erweist sich auch in eigener Sache als Finanzgenie. Die Porsche AG gewährte ihm mit einer ungewöhnlichen Begründung eine 23-prozentige Gehaltserhöhung

Lutz Meschke gilt als Finanzgenie. Dem ehemaligen Finanzchef der Porsche AG gelang es, gegen erheblichen Widerstand des Mutterkonzerns Volkswagen, die Porsche AG wieder an die Börse zu bringen. Auch wenn die Aktie seitdem deutlich an Wert verloren hat, gilt dieses milliardenschwere Projekt unter seiner Führung bis heute als finanzstrategisches Meisterstück.

Inzwischen zeigt sich, dass Meschke seine Verhandlungskunst auch nach seinem Ausscheiden bei Porsche nicht verloren hat. Allerdings nutzt er sie inzwischen vor allem in eigener Sache – und seine ehemaligen Arbeitgeber, die Porsche AG und die Porsche SE, kommen diese Fähigkeiten teuer zu stehen.

Als Finanzchef leitete Lutz Meschke (li.) den Börsengang der Porsche AG ein. Zusammen mit dem damaligen Porsche-AG-Chef Oliver Blume (re.) läutete er am 29. September 2022, dem Tag der ersten Börsennotierung der Porsche-Aktie, an der Börse Frankfurt den Handelstag ein. Foto: www.imago-images.de

Bereits im vergangenen Jahr sorgte Meschke für Schlagzeilen, als er seinen Posten als Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Porsche AG verlor und dafür eine Abfindung von 11,6 Millionen Euro erhielt. Die Summe liegt deutlich über den zwei Jahresvergütungen, die der Deutsche Corporate Governance Kodex als Obergrenze empfiehlt. Der Kodex formuliert Grundsätze guter Unternehmensführung.

Porsche SE zahlt Meschke Gehalt bis 2030

Wenige Monate später endete auch Meschkes Vorstandstätigkeit bei der Porsche SE, die er zuvor parallel zu seiner Funktion bei der Porsche AG ausgeübt hatte. Anders als bei der AG läuft sein Vertrag bei der SE jedoch bis heute weiter – bei voller Vergütung und noch bis Ende Juni 2030.

Dieses Vorgehen stößt bei Aktionärsschützern auf erhebliche Kritik. Grundsätzlich haben sie wenig gegen leistungsorientierte Vergütungssysteme einzuwenden. Auf der Hauptversammlung der Porsche SE wollten sie jedoch wissen, wie eine solche Sonderbehandlung zu rechtfertigen sei.

Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch beantwortete die Fragen gelassen. Dienstverträge von Vorständen seien „befristet abgeschlossen und können nicht ordentlich gekündigt werden“, erklärte er. Zwar habe die Porsche SE in ihrem Vergütungssystem und in den Dienstverträgen eine Obergrenze von zwei Jahresvergütungen für Abfindungen festgelegt. Diese gelte jedoch ausdrücklich nur für Fälle, in denen ein Vorstandsvertrag vorzeitig beendet werde. „Weil der Dienstvertrag von Herrn Meschke jedoch unverändert weiterläuft, findet diese Regelung keine Anwendung.“ Meschke erhalte daher keine Abfindung im Sinne einer Einmalzahlung.

Noch 2024 verlängerte Porsche SE Meschkes Vertrag

Offen bleibt die Frage, warum Meschkes 2025 auslaufender Vertrag noch 2024 um weitere fünf Jahre verlängert wurde – nur um ihn wenige Monate später bei voller Fortzahlung der Vergütung von seinen Aufgaben freizustellen. Zu den Hintergründen habe man Stillschweigen vereinbart, sagte Pötsch.

Doch Meschke sicherte sich offenbar nicht nur die jahrelange Fortzahlung seiner Vergütung. Im Zuge der Vertragsverlängerung wurde auch sein Fixgehalt um über 20 Prozent erhöht. Statt 600.000 Euro jährlich stehen ihm seitdem 737.000 Euro zu. Hinzu kommt eine variable Vergütung, die zuletzt allerdings deutlich niedriger ausfiel, als im Vorjahr.

Auch dafür hat Pötsch eine Erklärung. Es habe sich um eine turnusmäßige Erhöhung gehandelt.

Auffällig ist bei dieser Gehaltsrunde allerdings, dass die Erhöhung für Meschke besonders großzügig ausfiel – und dies in einer Phase, in der sich die Porsche SE bereits in wirtschaftlich schwierigerem Fahrwasser befand. Als Begründung führte das Unternehmen an, bei Meschke sei berücksichtigt worden, dass er „der Porsche SE nach seinem Ausscheiden bei der Porsche AG seine volle Arbeitskraft widmen konnte“.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Porsche SE Meschke zuvor faktisch nur anteilig für seine Tätigkeit vergütet hatte. Die Umstellung auf eine Vollzeittätigkeit wurde mit einem Gehaltsaufschlag im sechsstelligen Bereich honoriert – auf den er nun trotz Freistellung bis Mitte 2030 Anspruch hat.