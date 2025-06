Das vegane Stuttgarter Restaurant Heaven’s Kitchen wird einen neuen Ableger bekommen. Ab Herbst wird es das Heaven’s Kitchen Campus geben, als Teil des Ökosystems der Dieter Schwarz Stiftung auf dem Bildungscampus in Heilbronn.

Im Herbst 2025 plant das Stuttgarter Restaurant Heaven’s Kitchen die Eröffnung eines zweiten Standorts auf dem Bildungscampus Heilbronn. In Kooperation mit den Campus Founders entsteht im Neubau Gravity ein gastronomisches Angebot unter dem Namen Heaven’s Kitchen Campus.

Perfekter Ort für ein zeitgeistiges Konzept

Der Bildungscampus Heilbronn beherbergt derzeit rund 8000 Studierende sowie etwa 15 Bildungseinrichtungen. In den kommenden Jahren ist ein weiterer Ausbau vorgesehen. Vor diesem Hintergrund sieht Heaven’s Kitchen Potenzial für sein Konzept, das auf pflanzlicher Küche und der Umsetzung von Zero-Waste-Prinzipien basiert.

„Nachhaltiges Handeln und gutes Essen lassen sich gut verbinden – insbesondere an einem Ort, an dem viele Menschen gemeinsam lernen und arbeiten“, sagt Tanja Goldstein, Gründerin von Heaven’s Kitchen. Das gastronomische Angebot soll sich an saisonalen Produkten orientieren und auf Kooperationen mit regionalen Partnerbetrieben setzen. Geplant sind vor allem leichte Speisen wie Bowls, Sandwiches und einfache warme Gerichte.