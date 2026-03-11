In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) können alle Anlieger an der Ortsdurchfahrt an eine Heizzentrale angedockt werden. Allerdings sind dafür weitere Vollsperrungen nötig.
Eine enge Bebauung, viele potenzielle Abnehmer und wenig Spielraum für individuelle Lösungen wie eine Wärmepumpe: Die Steinheimer Altstadt ist prädestiniert dafür, über ein zentrales Wärmenetz beheizt zu werden. Das ist freilich keine neue Erkenntnis, galt aber eher als Zukunftsszenario. Überraschend ist deshalb, wie schnell die Leitungen nun verlegt werden sollen und der Beschluss dazu gefasst wurde.