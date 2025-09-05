Neue Arbeitskräfte: Wieso Außenminister Wadephul in Indien um junge Leute wirbt

Sie wollen kommen und werden dringend gebraucht: junge Inder, die in Deutschland arbeiten wollen. Auf seiner Reise nach Indien hat Außenminister Wadephul einige von ihnen kennengelernt.
Er begrüßt sie auf Norddeutsch. „Moin“, sagt Außenminister Johann Wadephul (CDU), als er in dieser Woche im Goethe-Institut in Bangalore in Indien steht. „Moin“ schallt es zurück. Offenbar haben die Inderinnen und Inder in diesem Raum schon gelernt, wie man sich in Teilen Deutschlands begrüßt. Sie nehmen an Sprachkursen am Goethe-Institut in Bangalore teil – mit dem klaren Ziel, in Deutschland zu studieren und zu arbeiten.