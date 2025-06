Neue Aktion in Stuttgart: Zum Frühstück Wein auf dem Wochenmarkt

1 Wein vom Cannstatter Zuckerle wird demnächst auf dem Wochenmarkt ausgeschenkt. Foto: ;Lichtgut

Stuttgarter Winzer wollen mehr Präsenz in der Stadt zeigen und den Stuttgartern den Weinbau schmackhaft machen.











In Stuttgart reichen die Weinberge bis in die Innenstadt hinein. Die Landeshauptstadt ist neben Wien damit weltweit eine ziemliche Ausnahmeerscheinung. Damit die Kulturlandschaft ihren Charakter bewahrt, kommen nun auch Stuttgarter Winzer in die Stadt. Immer samstags laden sie auf dem Wochenmarkt auf dem Schillerplatz zum Marktfrühstück ein: Jede Woche schenkt ein anderes Weingut oder eine Genossenschaft Stuttgart Tropfen aus. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Weinkollektiv, einem Zusammenschluss von fast 40 Stuttgarter Betrieben, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und den Weinbau in Stuttgart stark machen.