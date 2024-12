Neubau in Kornwestheim: Neue 5-Millionen-Euro-Moschee – mit Minarett und Parkchaos

12 Die neue Moschee an der Sigelstraße am Stadtrand von Kornwestheim wird seit Kurzem genutzt. Foto: S/imon Granville

Seit gut einer Woche finden Freitagsgebete in der Ayasofya Moschee in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) statt. Wie die Gemeinde das 5-Millionen-Euro-Projekt stemmt, warum das Minarett für Gesprächsstoff sorgt und wie es mit dem Parkchaos weitergeht.











Link kopiert



Zwischen Spedition und dem Chemie-Unternehmen Sika am Südwestrand von Kornwestheim steht seit einiger Zeit ein gar nicht so recht in die Umgebung passendes Gebäude – eine Moschee mit Minarett. Ende November fand zum ersten Mal ein Freitagsgebet in der Ayasofya Moschee statt. Auch wenn die neue Anlage noch nicht komplett fertiggestellt ist, freut sich die Türkisch Islamische Gemeinde, endlich ein adäquates Gotteshaus zu haben. „Wir sind der Verwaltung und den Kornwestheimern sehr dankbar für die Unterstützung, die wir bei diesem Projekt erhalten haben“, sagt Muhsin Acar. Der Pressesprecher des Vereins, der zum Ditib-Dachverband gehört, ist in Kornwestheim aufgewachsen und hat selbst erlebt, wie die Gemeinde gewachsen ist.