Neubau in Kornwestheim: Eröffnung sechs Jahre nach Spatenstich – „Neue Moschee bereichert Stadtbild“

Sechs Millionen Euro hat die neue Ayasofya Moschee in Kornwestheim gekostet. Nun, da der Außenbereich fertig ist, wird Eröffnung gefeiert. Auch das Parkplatzproblem ist gelöst.
Etwa sechs Millionen Euro hat die neue Ayasofya Moschee in Kornwestheim nun am Ende die Gemeindemitglieder gekostet. Jetzt wird sie nach sechs Jahren Bauzeit eröffnet. Am Sonntag, 13 Uhr, feiert die Ditib-Gemeinde dazu ein Fest, zu dem alle eingeladen sind. Obwohl der religiöse Dachverein immer wieder kritisiert wird, steht Oberbürgermeister Nico Lauxmann voll hinter dem Projekt und der Gemeinde.