Nach dem Abriss der Brücke an der B14-Baustelle in Backnang werden nun die Widerlager entfernt. Die Aspacher Straße ist für Autos wieder frei.

Der Abriss der bestehenden Brücke an der Anschlussstelle Backnang-West schreitet voran. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) sind die Arbeiten an der Brücke über die Aspacher Straße inzwischen so weit abgeschlossen, dass die Vollsperrung der Aspacher Straße wie geplant am vergangenen Sonntag, 7. Juni, aufgehoben werden konnte. Für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt es seit diesem Montag allerdings eine neue Einschränkung: Der Gehweg an der Aspacher Straße ist zwischen der Anschlussstelle Backnang-West und dem Dresdener Ring voll gesperrt.

Grund dafür sind weitere Abbrucharbeiten im Zuge des Neubaus der B14. Nachdem die Brücke selbst beseitigt ist, müssen nun noch die beiden Widerlager ausgehoben werden. Diese Arbeiten haben nach Angaben des Regierungspräsidiums am Montag, 8. Juni, begonnen und dauern voraussichtlich rund eine Woche. Aus technischen und zeitlichen Gründen konnten die Widerlager nicht direkt im Anschluss an die übrigen Abrissarbeiten entfernt werden.

Die Arbeiten werden von der straßenabgewandten Seite aus durchgeführt. Dennoch bleibt der Gehweg in diesem Abschnitt aus Gründen der Verkehrssicherheit komplett gesperrt. Die bestehende Umleitung bleibt eingerichtet und ist vor Ort entsprechend ausgeschildert. Das Regierungspräsidium bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Abbrucharbeiten laufen seit Anfang Juni

Das Regierungspräsidium hatte am 1. Juni mit den Abbrucharbeiten an der bestehenden Brücke an der Anschlussstelle Backnang-West begonnen. Die Maßnahme gehört zum Neubau der B14 in diesem Bereich. Betroffen ist die Verbindung im Umfeld der Kreisstraße 1832 sowie der Aspacher Straße, wo die Arbeiten in mehreren Schritten abgewickelt werden.

Während der Abriss der Brücke über die Aspacher Straße abgeschlossen werden konnte, folgt nun der nächste Arbeitsschritt. Die beiden Widerlager bilden die seitlichen Auflager der Brücke. Sie müssen nach dem Rückbau der Brückenkonstruktion ebenfalls beseitigt werden, bevor die weiteren Arbeiten im Zuge des B14-Neubaus fortgesetzt werden können.

Arbeiten auf der B14-Baustelle nach schwerem Unfall

Die Baustelle steht auch wegen eines schweren Unfalls Ende Mai im Fokus. Auf der B14-Baustelle beim Backnanger Murrtalviadukt waren zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Für den vierspurigen Ausbau des B-14-Abschnitts sollten tonnenschwere Brückenteile aus Beton per Kran verladen werden. Offenbar geriet der Ausleger bei dem Manöver zu nahe an eine elektrische Oberleitung – zwischen der Stromleitung und dem Kranarm bildete sich ein Lichtbogen. Ein 55-jähriger und ein 58-jähriger Arbeiter erlitten einen Stromschlag, obwohl sie den Kran nicht berührt hatten. Sie standen demnach in der Nähe eines Mobilkrans, als es zu einem Lichtbogen mit einer Oberleitung kam. Beide Männer wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Die Staatsanwaltschaft lässt durch ein Gutachten klären, wie es zu dem Lichtbogen kommen konnte. Dabei geht es auch um die Frage, wer für den Unfall verantwortlich ist. Der Kranführer blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben wurde die Baustelle noch am selben Tag wieder für die Arbeiten freigegeben.