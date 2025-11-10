Neubau auf Uni-Campus Vaihingen: Land investiert 261 Millionen Euro in neues Physikgebäude in Stuttgart

Auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen muss einiges saniert werden. Deswegen soll nun ein Physikneubau entstehen. Der Entwurf stammt von einem bekannten Stuttgarter Architekturbüro.
Zu den fast täglich öffentlich eingeforderten Investitionen in Bildung und Forschung gehören nicht nur die Sanierung von maroden Schulen und die Bekämpfung des chronischen Lehrermangels, sondern vor allem auch die Ertüchtigung der universitären Infrastruktur. Spitzenforschung kann nur in zeitgemäßen Gebäuden, Laboren und Seminarräumen mit moderner Technik stattfinden. Das gilt auch für einige in die Jahre gekommene Bauten auf dem Universitätscampus in Stuttgart-Vaihingen.