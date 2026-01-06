Nach dem Comeback von "Der letzte Bulle" steht das nächste TV-Revival schon in den Startlöchern: 2026 soll auch "Kommissar Rex" wieder auf Streife gehen - mit neuen Fällen, neuem Setting und frischem Cast. Und das ist nicht die einzige Kultserie, die ein Comeback feiert.
Retro ist wieder angesagt - auch im Fernsehen. Nachdem "Der letzte Bulle" mit Henning Baum (53) zuletzt ein Comeback gefeiert hat, setzen die Sender weiter auf bekannte Marken und vertraute Gesichter. Diese Serien werden 2026 zurückkehren.