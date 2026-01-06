Nach dem Comeback von "Der letzte Bulle" steht das nächste TV-Revival schon in den Startlöchern: 2026 soll auch "Kommissar Rex" wieder auf Streife gehen - mit neuen Fällen, neuem Setting und frischem Cast. Und das ist nicht die einzige Kultserie, die ein Comeback feiert.

Retro ist wieder angesagt - auch im Fernsehen. Nachdem "Der letzte Bulle" mit Henning Baum (53) zuletzt ein Comeback gefeiert hat, setzen die Sender weiter auf bekannte Marken und vertraute Gesichter. Diese Serien werden 2026 zurückkehren.

"Kommissar Rex" Die Spürnase "Kommissar Rex" ist zurück! Wie im April bekannt wurde, fiel der Startschuss zum Dreh der Neuauflage an Originalschauplätzen in der österreichischen Hauptstadt Wien. In der neuen Folge der Krimireihe steht Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner, 46) im Zentrum der Ermittlungen. Gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex und den Kollegen Felix Burger (Ferdinand Seebacher, 36), Pathologe Tom Wippler (Alfred Dorfer, 64) sowie Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin, 45) untersucht er einen fehlgeschlagenen Bombenanschlag und den mysteriösen Tod eines Fiakerfahrers.

Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, wird Steiner auch privat gefordert: Unerwartet taucht seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) bei ihm auf. Ihre Rückkehr aus Südamerika bringt nicht nur alte Erinnerungen, sondern auch neue emotionale Herausforderungen für den Kommissar mit sich.

Tobias Moretti (66) spielte ab 1994 das erste Herrchen von Rex. Mit der Rolle als Kriminalinspektor Richie Moser gelang ihm der große Durchbruch, genauso wie Karl Markovics (62) als Mosers Assistent Ernst Stockinger. Gedeon Burkhard (56) übernahm als Alexander Brandtner 1998 die Hauptrolle von Tobias Moretti. 2001 stieg der Schauspieler aus der beliebten Serie wieder aus. Alexander Pschill (55) übernahm bis zum Serienende 2004 als Marc Hoffmann. 2008 belebte der italienische Sender Rai "Kommissar Rex" neu, 2019 ging in Kanada das englischsprachige Remake "Hudson & Rex" an den Start.

"Der Lehrer"

"Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist", gab Hendrik Duryn (58) in einem Statement zu seinem besonderen Comeback an. "Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben." Duryn kehrt als "Der Lehrer" zu RTL zurück.

In Staffel neun von "Der Lehrer" übernahm Simon Böer (51) die Hauptrolle in der RTL-Serie, danach wurde das Format abgesetzt. Im vergangenen Februar dann die Ankündigung, dass der Original-Lehrer zurückkommt. Ab Ende Juli bis Anfang Oktober stand Duryn wieder als Stefan Vollmer vor der Kamera. Der rebellische Vollblut-Lehrer wird erneut "verletzte Seelen reparieren, pubertierende Sprüche kontern und ganz nebenbei den Glauben an Bildung wiederbeleben".

In der neuen Staffel hat sich Vollmer nach seinem Schuldienst-Ende in Leipzig mit seiner Tochter Frida (Hanna Barbara Jürgens) sowie einer eigenen Werkstatt ein neues Leben aufgebaut. Durch eine Verkettung von Ereignissen - ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Schulklasse - wird er jedoch erneut mit dem Lehrerberuf konfrontiert. Vollmer kehrt schließlich an die Schule zurück, wo er auf eine vernachlässigte Klasse trifft, deren Schülerinnen und Schüler ihren Glauben an sich selbst verloren haben. Auch in seinem Privatleben steht Vollmer wie immer vor Herausforderungen: Als alleinerziehender Vater und durch die Begegnung mit seiner lebhaften Nachbarin Nadia (Birte Hanusrichter) muss er lernen, Beruf und Familie neu in Einklang zu bringen.

Im neuen Cast mit dabei sind unter anderem Birte Hanusrichter (46) als Nachbarin Nadia, Tanja Schleiff (52) als Schulleiterin Vanessa Bohm und Kya-Celina Barucki (21, "Mädchen, Mädchen", "Der Spitzname") als Tilda.

"Club der roten Bänder - Die neue Generation"

2017 mussten sich die Fans vom "Club der roten Bänder" verabschieden. Die VOX-Dramedy-Serie ging nach drei Staffeln vorerst zu Ende. Danach erhielt der TV-Hit 2019 mit "Club der roten Bänder - Wie alles begann" ein Kino-Prequel. 2021 folgte mit "Tonis Welt" ein TV-Spin-off. Jetzt bekommt die Original-Serie zehn Jahre nach Start überraschend eine Fortsetzung.

Der Drehstart erfolgte Mitte August im Kölner Umland, 2026 soll dann Premiere gefeiert werden. Inhaltlich bleibt sich die Serie laut Ankündigung treu: "Fünf Jugendliche, die sich im Kampf gegen schwere Krankheiten begegnen, wachsen zusammen und gründen ein Bündnis, das stärker ist als jede Diagnose." Auf die Original-Stars müssen die Fans allerdings verzichten. Die Hauptrollen übernehmen dieses Mal die Nachwuchsschauspieler und - schauspielerinnen Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitraş, Greta Krämer und Jona Levin Nicolai. Die Regisseure sind Felix Binder ("Club der roten Bänder" Serie & Kinofilm) und Aki Wegner ("Tonis Welt"). Nick Julius Schuck (24), der im Original Club-Mitglied Hugo verkörperte, ist als Junior Producer Teil des Teams.

"Club der roten Bänder" ist eine Adaption der katalanischen Serie "Polseres vermelles". Autor Albert Espinosa (52) lieferte mit seinem Roman, in dem er die Geschichte von Leo und damit seine eigene Lebensgeschichte erzählt, die Vorlage.

Internationale Rückkehrer

Nicht nur national, auch international gibt es 2026 Rückkehrer: Die Serie "Scrubs" wurde ursprünglich von 2001 bis 2010 in den USA ausgestrahlt. Eine Revival-Staffel soll 16 Jahre nach dem Ende nun am 25. Februar in den USA auf ABC starten und daneben beim Streamingdienst Hulu verfügbar sein.

Nachdem die Stars jahrelang über ihren Wunsch einer Neuauflage gesprochen haben, teilte der US-Sender ABC im Juli 2025 offiziell mit, dass "Scrubs" neue Episoden bekommen wird. In der Neuauflage sind viele Darsteller der Mutterserie dabei: Hauptdarsteller Zach Braff (50) ist genauso an Bord wie seine Co-Stars Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49).

Auch die Kultserie "Malcolm mittendrin" wird zurückkehren. Von 2000 bis 2006 sorgte die Comedy-Serie für Furore, räumte unter anderem stolze sieben Emmy-Awards ab. Ein Revival mit dem Originaltitel "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" ist bereits für den Streamingdienst Disney+ produziert worden und wartet nun auf einen Streaming-Start. Neben "Malcolm mittendrin"-Hauptdarsteller Frankie Muniz (40) und Justin Berfield (39) und Christopher Masterson (45) als Malcolms ältere Brüder Reese und Francis sind auch "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (spielt Vater Hal, 69) und Jane Kaczmarek (Mutter Lois, 70) für die vier Revival-Folgen zurück.