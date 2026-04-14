Seit dem 13. April ist "Kommissar Rex" wieder in Sat.1 zu sehen. In neuer Besetzung wird ermittelt und erschnüffelt. Doch was machen eigentlich Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und die anderen Stars von einst?
Seit dem 13. April laufen in Sat.1 wieder zwei Schnüffelnasen durch Wien: Die Kultkrimiserie "Kommissar Rex" rund um den Polizeihund Rex ist zurück (montags um 20:15 Uhr). Der einstige "Tatort"-Kommissar Maximilian Brückner (47) übernimmt als Kommissar Max Steiner die Rolle des Herrchens und schnüffelt sich mit dem Schäferhund durch die Wiener Mordkommission. In sechs Folgen in Spielfilmlänge bekommt das Duo es etwa mit einem Bombenalarm am Stephansdom, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder historischen Geheimnissen zu tun.