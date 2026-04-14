Seit dem 13. April ist "Kommissar Rex" wieder in Sat.1 zu sehen. In neuer Besetzung wird ermittelt und erschnüffelt. Doch was machen eigentlich Tobias Moretti, Gedeon Burkhard und die anderen Stars von einst?

Seit dem 13. April laufen in Sat.1 wieder zwei Schnüffelnasen durch Wien: Die Kultkrimiserie "Kommissar Rex" rund um den Polizeihund Rex ist zurück (montags um 20:15 Uhr). Der einstige "Tatort"-Kommissar Maximilian Brückner (47) übernimmt als Kommissar Max Steiner die Rolle des Herrchens und schnüffelt sich mit dem Schäferhund durch die Wiener Mordkommission. In sechs Folgen in Spielfilmlänge bekommt das Duo es etwa mit einem Bombenalarm am Stephansdom, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder historischen Geheimnissen zu tun.

Für Rex beginnt damit eine neue Ära. In zehn Staffeln der österreichischen Produktion von 1994 bis 2004 - später folgte noch eine italienische Neuauflage mit Schauplatz in Rom - standen insgesamt drei verschiedene Kommissare und eine Kommissarin an seiner Seite. Was ist aus denen geworden, die den Kulthund einst groß gemacht haben?

Tobias Moretti (1994-1998)

Er war der Erste und ist bis heute wohl der Bekannteste: Tobias Moretti (66) spielte von 1994 bis 1998 in vier Staffeln den Kriminalinspektor Richard "Richie" Moser, ehe er den Serientod starb. Danach nahm Morettis Karriere erst so richtig Fahrt auf und er wurde zur festen Größe in anspruchsvollen Film- und Theaterproduktionen, etwa "Speer und Er" (2005), "Jud Süß - Film ohne Gewissen" (2010), "Das finstere Tal" (2014) oder "Ein verborgenes Leben" (2019). Von 2017 bis 2020 übernahm er die Titelrolle des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen. Zuletzt war er im März als Antagonist im "Polizeiruf 110: Ablass" zu sehen. Bis heute gehört er zu den gefragtesten Charakterdarstellern Österreichs, für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.

Privat schlug Moretti einen ungewöhnlichen Weg ein: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia besuchte er 2017 eine landwirtschaftliche Fachschule. Heute bewirtschaftet das Paar einen 400 Jahre alten Bauernhof in Tirol. Zwei seiner drei Kinder sind ebenfalls als Schauspieler tätig.

Gedeon Burkhard (1998-2001)

Nach Morettis Ausstieg übernahm der Münchner Gedeon Burkhard (56) als Kriminalinspektor Alexander Brandtner die Hauptrolle und blieb von 1998 bis 2001 ebenfalls über vier Staffeln an Rex' Seite. Danach spielte er bei "Soko Leipzig" oder zwei Staffeln "Alarm für Cobra 11", bis er sich 2009 auch international zeigen durfte: An der Seite von Christoph Waltz, Diane Kruger und Daniel Brühl stand er für Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" vor der Kamera. Es folgten weitere Kinoauftritte etwa bei "Kokowääh 2" (2013), "Die drei ??? - Erbe des Drachen" (2023) oder in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger".

Abseits der Leinwand sorgte Burkhard 2023 für Schlagzeilen, als er seine polyamore Beziehung mit zwei Frauen öffentlich machte. Ende 2024 wagte er sich ins Reality-Format "Licht aus" und lebte sechs Folgen unter anderem gemeinsam mit Pietro Lombardi und Luna Schweiger in völliger Dunkelheit.

Alexander Pschill (2002-2004)

Als letzter Kommissar der Originalserie übernahm Alexander Pschill (55) von 2002 bis 2004 in den Staffeln acht bis zehn als Marc Hoffmann, bevor Rex vorerst in eine Pause geschickt wurde.

Pschill, der 2001 mit der Romy als "Shooting Star" ausgezeichnet worden war, konzentrierte sich nach der Serie auf die Theaterarbeit und stand für diverse Häuser auf der Bühne. Zudem ist er Mitgründer des Wiener Off-Theaters Bronski & Grünberg und inszeniert gemeinsam mit seiner Frau, mit der er zwei Kinder hat, auch selbst Stücke. Seit 2022 steht er bei "SOKO Linz" als Gerichtsmediziner Dr. Richard Vitek am Sektionstisch.

Elke Winkens (2002-2004)

Ebenfalls ab der achten Staffel mit dabei war Elke Winkens (56) als Kriminalinspektorin Niki Herzog. Nach "Kommissar Rex" folgten Episodenrollen in Fernsehreihen, ehe sie zwei Staffeln lang als Antagonistin in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen war.

Zudem war Winkens schon als Moderatorin und Kabarettistin unterwegs und tanzte in der österreichischen "Let's Dance"-Version "Dancing Stars". Seit 2020 ist sie festes Mitglied im Rateteam von "The Masked Singer Austria" und spielte jüngst im Kinofilm "How to Be Normal" eine Hauptrolle.

B.J. und Rhett

Und dann wären da ja noch die eigentlichen Hauptdarsteller: Zwei Deutsche Schäferhunde spielten in der Originalserie die Rolle des Wurstsemmel liebenden Rex, bürgerlich Reginald von Ravenhorst.

Den Anfang machte B.J., der von 1993 bis 2000 im Einsatz war, gefolgt von Rhett bis 2004. Beide wurden von der amerikanischen Tiertrainerin Teresa Ann Miller ausgebildet und verbrachten ihren Lebensabend bei ihr in Kalifornien, wie sie 2009 in einem Interview mit der "Welt" verriet. Der neue Rex tritt also in große Pfoten.