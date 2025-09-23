Neuartiger Solarpark: Das Ende der Dunkelflaute?

Die EnBW verbindet bei Gundelsheim erstmals Fotovoltaik, Windkraft und Speichertechnik. So soll ein kontinuierlicher Stromfluss gewährleistet werden. Einen kleinen Haken gibt es noch.
Der Böttinger Hof, der bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) mitten auf einer großen Lichtung im Wald steht, hat seine besten Zeiten hinter sich: Überall bröckelt der Putz, und in der Scheune liegt der Staub von Jahrzehnten. Just in diese Scheune hat sich am Montag eine große Schar von Energiejüngern hingeflüchtet, um erstens dem Starkregen zu entkommen und um zweitens zu hören, warum gerade die Flächen um den Hof herum so zukunftsträchtig sind.