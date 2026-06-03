Kaffee statt Handy in der Hand: Das Café Marien eröffnet am Samstag in Stuttgart-Süd und will Gästen eine bewusste Auszeit bieten. Die Macher sind keine Unbekannten.
Dunkles Holz, Kronleuchter, Pflanzen und Spiegel – das Café Marien hat Ähnlichkeit mit dem ersten Projekt seiner Betreiber, dem Café Bona, der Kaffee-Oase im Osten der Stadt – und ist doch ganz anders. „Wir wollen hier mehr auf italienisches Café-Erlebnis setzen, Espresso an der Theke, ganz klassisch – und doch mit einem wiedererkennbaren Stil“, betont Onur Bodur.