Kaffee statt Handy in der Hand: Das Café Marien eröffnet am Samstag in Stuttgart-Süd und will Gästen eine bewusste Auszeit bieten. Die Macher sind keine Unbekannten.

Dunkles Holz, Kronleuchter, Pflanzen und Spiegel – das Café Marien hat Ähnlichkeit mit dem ersten Projekt seiner Betreiber, dem Café Bona, der Kaffee-Oase im Osten der Stadt – und ist doch ganz anders. „Wir wollen hier mehr auf italienisches Café-Erlebnis setzen, Espresso an der Theke, ganz klassisch – und doch mit einem wiedererkennbaren Stil“, betont Onur Bodur.

Der 38-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Nagi bereits das Café Bona betreibt, hatte schon länger mit der Location nahe des Erwin-Schoettle-Platzes, in der einst ein Blumenladen beheimatet war, geliebäugelt – schließlich wohne man im gleichen Viertel. „Und dann habe ich mir die Location angeschaut und nach zwei Minuten gesagt: Ich will den Laden haben.“

Seine Frau Nagi war erst gar nicht begeistert, was auch daran lag, dass bei dem Eckladen gegenüber des Marienhospitals noch einiges zu tun war. Doch die Lage überzeugte schließlich auch die 28-Jährige.

Neues Café Marien eröffnet in Stuttgart-Süd

Als es an die Planung ging, wurden die beiden überrascht, von mehr Arbeit als gedacht. „Und dann ging's halt los mit der Baustelle, es gab viel zu tun – das war im Februar.“ Eigentlich habe man im Mai eröffnen wollen. Dann wurde es doch Juni. „Das lag aber am Ende nicht an der Baustelle, sondern an den verspäteten Möbel-Lieferungen“, so die Betreiber. Die Terrasse werde man deshalb nicht mit neuen, sondern erst einmal mit Stühlen aus dem Bona bestücken. Praktisch, wenn man noch ein zweites Café betreibt.

Zur Kaffee-Oase in Stuttgart-Ost kommt ein zweites Projekt

Dieses hat sich etabliert – und entwickelt sich dennoch ständig weiter. Sei es in Sachen kulinarisches Angebot oder Inneneinrichtung – hier noch ein Bild, da noch eine Pflanze. „Vieles merkt man eben erst, wenn der Betrieb so richtig losgeht und die ersten Gäste kommen“, findet Nagi.

Ähnlich wird es auch im Café Marien laufen, da sind sich die beiden sicher. Das Paar, das sich einst im Queer Café inahe der Tübinger Straße kennengelernt und verliebt hatte, hegte schon immer den Wunsch nach einer eigenen Gastronomie. Mit dem Café Bona erfüllte sich das Paar im vergangenen Jahr schließlich diesen Traum. Mit dem Café Marien kommt nun ein zweites Café-Baby hinzu.

Italienischer Touch im Café Marien

Der Tresen, die Bänke und die WC-Tür erinnern in dem Neuzugang erinnern tatsächlich sehr ans Bona. „Und das dürfen sie auch, sie sind schließlich vom gleichen Schreiner“, erklärt Onur. Nur beim Tresen hätte man sich für eine andere Farbe entschieden. „So wollten wir auch den italienischen Touch hineinbringen.“

Mit dem Café Marien erwartet die Gäste ein Ort, an dem moderner Stil, warme Atmosphäre und Kaffeegenuss aufeinandertreffen. Foto: Tanja Simoncev

Vor allem soll es im Café Marien aber auch um das Hier und Jetzt gehen. Das Betreiber-Paar möchte einen Ort für Menschen schaffen, die sich bewusst eine Auszeit nehmen wollen – ohne Handy, aber mit Kaffee in der Hand.

Auch kulinarisch gestaltet sich das Angebot ähnlich wie im Café Bona in Stuttgart-Ost. Über die Theke gehen bald Kaffee und Kuchen, aber auch Panini sowie Frühstücksbowls. „Im Süden haben wir natürlich ein anderes Publikum, da werden wir einfach beobachten, was die Leute hier so wollen.“

Kleine Extras für Krankenhaus-Besucher geplant

Auch die Nähe zum Marienhospital spielt bei diesen Gedanken eine Rolle. Denn die Gastronomen möchten auch auf Krankenhaus-Besucher vorbereitet sein. „Deshalb soll es bei uns auch schon bald Blumensträuße und vielleicht auch kleine Geschenkkörbe geben.“

Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Deko und dann kann es am Samstag losgehen. Neben dem Bücherregal, das man ebenso aus dem Bona kennt, soll im Café Marien mit der Zeit auch eine kleine Kiosk-Ecke entstehen. „Aber alles step by step“, freuen sich Nagi und Onur.

Café Marien, Böheimstr. 39, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 9-18, Sa 12-18 Uhr, Opening: 6.6. ab 12 Uhr, www.instagram.com/marien.stuttgart