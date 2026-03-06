Maggie Gyllenhaal kapert in ihrer zweiten Regiearbeit „The Bride“ den Frankenstein-Mythos und schickt ein Pärchen auf die Flucht.
Aus einer Laune heraus, so ist zu Beginn von Maggie Gyllenhaals „The Bride!“ zu lesen, habe Mary Shelley 1818 ihren Frankenstein-Roman verfasst. Kurz darauf ist die Stimme der Autorin zu hören, die seit über hundert Jahren im Niemandsland zwischen Leben und Tod gefangen ist. Sie habe noch eine ganz andere Geschichte auf Lager, die sehr viel furchterregender als „Frankenstein“ sei. Und schon lässt sie ihren Geist in den Körper von Ida (Jessie Buckley) fahren, um sich Gehör zu verschaffen.