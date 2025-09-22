Neu im Kino: Sind wir alle nur Gespenster?

Christian Petzold fabuliert in seinem neuen Film „Miroirs No. 3“ von Menschen in Grauzonen zwischen Leben, Wachtraum, Mythen und Tod. Lohnt sich ein Kinobesuch?
Wie ein dunkler Spiegel zieht der Fluss an Laura vorbei, während sie wortlos einem Stehpaddler auf seinem Brett hinter her schaut. Der deutsche Filmemacher Christian Petzold versteckt gerne intellektuelle Rätsel in alltäglichen Szenen. Was die allererste Einstellung in dessen kryptisch betitelten Kinodrama „Miroirs No. 3“ zu bedeuten hat, wird auch die Pointe zum Schluss des Films nicht preisgeben. „Miroirs“ ist der Titel eines Klavierzyklus von Maurice Ravel, dessen dritten Teil, „Une Barque sur L’Océan“, die Klavierstudentin Laura (Paula Beer) einmal im Film spielen wird. Der Fremde auf dem Brett könnte also für Ravels Barke auf dem Ozean stehen; der titelgebende Spiegel für den Fluss, der auch an den mythischen Strom Styx erinnert, der wiederum in der griechischen Sagenwelt die Lebenden von den Toten trennt.