Neu im Kino: Dreiecksgeschichte im Jenseits – So ist der Kinofilm „Eternity“

Bis dass der Tod uns scheidet? Von wegen: In David Freynes fantastischer Jenseitsfantasie „Eternity“ muss sich ein Paar überlegen, ob es auch die Ewigkeit gemeinsam verbringen will.
Zack, bumm, aus und vorbei – das wäre doch schlimm! Der Mensch denkt nicht gerne an den Tod, stattdessen malt er sich die tollsten Paradiese aus, um die Furcht vor dem Exitus zu mildern. Der Ire David Freyne hat sich in seiner noch relativ jungen Karriere als Filmemacher 2017 zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, wie Menschen der eigenen Endlichkeit begegnen. In „Cured: Infiziert. Geheilt. Verstoßen“ ging es um von einem Virus befallene, aber geheilte und somit ungefährliche Zombies, die von ihren konventionell lebendigen Familien trotzdem ausgegrenzt werden. In seinem neuen Werk „Eternity“ setzt sich Freyne nun auf ungeahnt romantische, aber nicht minder nachdenkliche Weise mit der Frage auseinander, was uns nach dem Ende unseres Lebens erwarten könnte.