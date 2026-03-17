Georgi M. Unkovski begleitet in seiner Coming-of-Age-Komödie „DJ Ahmet“ die Träume eines 15-jährigen im nordmazedonischen Hinterland.
Die nächste Disco ist meilenweit entfernt, von Glasfaseranschluss und Highspeed-Wlan können die Teenies im nordmazedonischen Hinterland nur träumen. Ahmet (Arif Jakup), 15 Jahre alt, denkt trotzdem groß. Sein Ziel: eines Tages ein berühmter DJ werden! Die Realität macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Anstatt in die Schule zu gehen, langweilt sich Ahmet beim Hüten der Schafe seines Vaters (Aksel Mehmet), weil der Ahmets kleinen Bruder Naim (Agush Agushev) täglich zu einem Wunderheiler karrt. Seit dem Tod der Mutter ist der 7-jährige Naim stumm, den Versuchen des Heilers, ihm ein paar Worte abzuringen, hält er trotzig stand.