1 Der Mord an Hanna Riedle führt die Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller, l.) und Sebastian Bootz (Felix Klare) aufs Land. Foto: SWR/Benoît Linder

Im „Tatort“ lässt die Protagonistin alles zurück, um ein neues Leben in Stuttgart zu beginnen. Viele Zuschauer kritisieren die klischeehafte Darstellung von Dorf und Stadt.











Link kopiert



In der Stuttgarter „Tatort“-Folge „Lass sie gehen“ wird Hanna Riedle in Stuttgart tot aufgefunden – sie wurde erwürgt. Nach einem Streit mit ihrer Mutter Luise hatte sie ihr Heimatdorf verlassen und wollte in der Großstadt einen Neuanfang wagen.

Während die Mutter mit der schmerzlichen Reue kämpft, ihre Tochter nach einem Streit nicht mehr gesehen zu haben, versucht der Vater verzweifelt, die Familie zusammenzuhalten. Die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz finden heraus, dass wohl viele im Dorf versucht hatten, die junge Frau zurückzuholen. Lesen Sie auch Doch wie fanden die Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Folge? Die Meinungen der Zuschauer über den Stuttgarter Tatort gehen auseinander. Es gibt unter anderem Lob für den Krimi: Für diesen Zuschauer gehört der Stuttgarter Tatort zu den besten: Von diesem Zuschauer erhält der Stuttgarter Tatort die Note 2: Für so eine „gelungene“ Tatort-Folge zahlt dieser Zuschauer gerne die Rundfunkgebühr: Dieser Zuschauer hebt die idyllische Schönheit der schwäbischen Landschaft hervor, die im Film allerdings einen neuen Namen verpasst bekommen hat: Für diesen Zuschauer war es hingegen das „deutsche Sleepy Hollow“: Auch andere Zuschauer konnten der aktuellen Tatort-Folge aus Stuttgart wenig Positives abgewinnen: „Die Stadt Stuttgart wird auch nur durch Disco symbolisiert?“ Diese Darstellung scheint bei diesem Zuschauer wenig Begeisterung hervorzurufen: Wenig schmeichelhaft fand auch diese Zuschauerin den Tatort aus Stuttgart: „... danke, dass wir wieder als Dorfdeppen dargestellt werden“: Die klischeehafte Darstellung der Dorfgemeinschaft stört diesen Zuschauer ebenso: ... wie auch diese Zuschauerin: Als Frechheit empfindet dieser Zuschauer die Darstellung der Menschen auf der Alb: Kein Strom, kein fließend Wasser - das war auch für diese Zuschauerin zu viel: Einzelne Szenen schienen wohl wenig nachvollziehbar: Bei manchen Zuschauern warf das Ende des Tatorts Fragen auf: „Hat das Bedeutung oder einfach nur artsy?“ Eine Erklärung für das Ende wünschte sich auch dieser Zuschauer: Insgesamt zeigte sich die Mehrheit der Tatort-Fans im Netz von der neuen Folge wenig begeistert. Der Tatort in der Mediathek Alle Tatort-Folgen stehen in der ARD-Mediathek sechs Monate lang als Stream zur Verfügung. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden. Hier geht es zur ARD-Mediathek.