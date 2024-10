Zwei Spiele, zwei Siege: Die Deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League eine ideale Woche hingelegt. Erst gelang der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein 2:1-Erfolg in Bosnien-Herzegowina, dann folgte am Montagabend ein verdienter 1:0-Heimsieg im Klassiker gegen die Niederlande.

Damit haben die Deutschen den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt gemacht – und großen Anteil daran hatten Spieler des VfB Stuttgart. Nachdem Stürmer Deniz Undav wegen seines Doppelpacks in Zenica die Schlagzeilen bestimmte, sorgte Jamie Leweling am gestrigen Montagabend in München für viel positiven Gesprächsstoff.

Bei seinem Debüt erzielte der Mittelfeldspieler gleich das 1:0-Siegtor und zeigte wie auch seine Mannschaftskollegen Maxi Mittelstädt und Angelo Stiller eine starke Leistung.

In den sozialen Medien war die Begeisterung über den Auftritt der Hoeneß-Jungs natürlich groß. „Die Länderspielpause im Oktober wurde ihnen präsentiert vom VfB Stuttgart! Der Verein für Begeisterung“, schreibt „KevinVfBler1893“ auf X (ehemals Twitter).

„Leute ich kann nicht mehr“, so ein weiterer VfB-Fan zu einem Foto, das Leweling, Mittelstädt und Stiller nach der Partie gegen die Niederlande Arm in Arm zeigt.

Bahnt sich da ein Wechsel an? „Schon sehr offensichtlich wie Kimmich mit den VfBlern chillt um endlich wieder zu uns zu wechseln“, witzelt X-User „Luca_1199_VfB“.

In den vergangenen Jahren spielten Profis des VfB Stuttgart überhaupt keine Rolle in der Nationalmannschaft. Die Zeiten sind vorbei. Insgesamt fünf Brustring-Kicker nominierte Nagelsmann für die beiden Länderspiele. Und plötzlich fiebern viele VfB-Fans mit der DFB-Elf mit.

Dieser Fußball-Fan kann sich einen Seitenhieb in Richtung Zweitligist Schalke 04 derweil nicht verkneifen.

Und dieser VfB-Fan ist sich sicher: „Der VfB wird die Nations League gewinnen“.

Nun steht für die Profis des VfB Stuttgart wieder Bundesliga-Alltag an. Am Samstag reisen Stiller und Co. erneut in die Allianz Arena. Im Topspiel wartet der FC Bayern München auf die Schwaben.

Gegen den Rekordmeister (Anpfiff 18.30 Uhr) wird dann aus Sicht des VfB hoffentlich auch wieder Deniz Undav mitmischen können. Der Stürmer fehlte gegen die Niederlande verletzungsbedingt.