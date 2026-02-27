Die Geburtshilfe am Krankenhaus in Leonberg macht zum 1. April überraschend dicht. Das stößt auch in den sozialen Netzwerken auf große Enttäuschung und Unverständnis.
„Das war bestimmt eine schwierige Entscheidung, aber lieber so, als mit zu wenig Infrastruktur.“ Das schreibt eine Facebook-Nutzerin zum überraschend verkündeten frühen Aus für die Geburtshilfe in Leonberg. Der Kreißsaal wird nun nicht 2028 an die derzeit entstehende Flugfeldklinik verlagert, wie ursprünglich geplant, sondern bereits zum 1. April aufgegeben.