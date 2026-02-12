Netzbetreiber stellt klar: Vier Stromausfälle in wenigen Tagen – ist das Stuttgarter Netz anfällig?

Zuletzt ist es in Stuttgart zu mehreren Stromausfällen gekommen, manche Stadtbezirke waren besonders betroffen. Laut Netzbetreiber sei die Häufung aber kein Grund zur Beunruhigung.
Erst hat es am vergangenen Donnerstag ganz Stuttgart-Feuerbach für mehrere Minuten erwischt, zwei Stunden später folgte die stadtweite, sehr kurze Stromunterbrechung, drei Tage später dann waren wenige Straßen in Feuerbach ohne Strom – und am vergangenen Dienstag gab es in Teilen von Bad Cannstatt eine Versorgungsunterbrechung für mehr als 40 Minuten.