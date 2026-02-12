Netzbetreiber stellt klar: Vier Stromausfälle in wenigen Tagen – ist das Stuttgarter Netz anfällig?

Zuletzt ist es in Stuttgart zu mehreren Stromausfällen gekommen, manche Stadtbezirke waren besonders betroffen. Laut Netzbetreiber sei die Häufung aber kein Grund zur Beunruhigung.

Erst hat es am vergangenen Donnerstag ganz Stuttgart-Feuerbach für mehrere Minuten erwischt, zwei Stunden später folgte die stadtweite, sehr kurze Stromunterbrechung, drei Tage später dann waren wenige Straßen in Feuerbach ohne Strom – und am vergangenen Dienstag gab es in Teilen von Bad Cannstatt eine Versorgungsunterbrechung für mehr als 40 Minuten.

Doch all diese Stromausfälle sind unabhängig voneinander passiert, informiert der zuständige Netzbetreiber Stuttgart Netze. Dass ganz Feuerbach am vergangenen Donnerstag für sieben Minuten komplett vom Netz getrennt war, sei einem „Fehler im betrieblichen Ablauf“ geschuldet gewesen. Als zwei Stunden später ganz Stuttgart für 0,06 Sekunden ohne Strom war, lag es an einem Schaltfehler eines Mitarbeiters in einem Umspannwerk.

Netzbetreiber: „Pauschale Zunahme“ von Kabelfehlern nicht erkennbar

Und bei den Stromunterbrechungen für wenige Straßen in Feuerbach am Sonntagabend sowie in Teilen von Bad Cannstatt am Dienstagabend waren Kabelfehler die Ursache. „Ein innerer Kabelfehler in einem Mittelspannungskabel, der einen Kurzschluss auslöste“, erklärt ein Sprecher des Netzbetreibers. Hinweise auf einen externen Eingriff gibt es bei allen vier Vorfällen nicht.

Jeder Kabelfehler werde „einzeln analysiert und fachlich eingeordnet“, heißt es von Stuttgart Netze: „Eine pauschale Zunahme oder ein strukturelles Muster ist nicht erkennbar.“ Auslöser für Kabelfehler könnten „punktuelle Materialschwächen, thermische Beanspruchung oder Feuchtigkeitseinflüsse“ sein.

Stuttgart liegt bei den Stromausfall-Minuten unter dem Bundesdurchschnitt

In einem so großen insgesamt 5600 Kilometer langen Kabelnetz wie in Stuttgart könne es immer wieder zu kurzen Versorgungsunterbrechungen kommen. Mit durchschnittlichen rund acht Ausfallminuten pro Kunde und Jahr liege die Landeshauptstadt aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (13 Minuten).

Das Stuttgarter Stromnetz sei „sehr sicher“, macht der Netzbetreiber deutlich: „Unsere Schutzsysteme sind wirksam und wir können Störungen schnell lokalisieren und beheben.“