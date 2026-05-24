Es scheint kaum vorstellbar für die Netflix-RomCom "Nobody Wants This": In der bevorstehenden dritten Staffel soll sich das Paar bestehend aus Rabbi Noah und Podcasterin Joanne nicht mehr trennen. Kann das wirklich sein?

Einen Tag nach dem Ende der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Nobody Wants This" versammelte sich das Ensemble der Netflix-Serie bei einem Event in Los Angeles. Serienschöpferin Erin Foster sowie der Cast um Kristen Bell, Adam Brody, Timothy Simons und Jackie Tohn gaben erste Einblicke in die neuen Episoden.

Im Mittelpunkt stand eine Ansage von Foster, die Fans der romantischen Netflix-Comedyserie mit Sicherheit aufhorchen lässt: Das ewige Liebesdrama zwischen den Hauptfiguren Noah (Brody) und Joanne (Bell) hat in der dritten Staffel ein Ende. "Es war mir wichtig, die zweite Hälfte einer frühen Romanze zu zeigen, wenn es ernst wird und nicht immer ein Märchen ist", erklärte Foster gegenüber "The Hollywood Reporter". "Es klingt nicht sexy, aber das ist das Fundament einer guten Beziehung. Jetzt, wo das etabliert ist, gibt es keine weiteren Trennungen mehr, kein aufeinander Zurennen - jetzt heißt es: Wie sieht das Vorwärtsgehen aus?"

Adam Brody schwärmt: "Vielleicht die beste Staffel"

Adam Brody, der in der Serie den Rabbi Noah spielt, bezeichnete die kommende Staffel als "vielleicht die bisher beste", und führte das unter anderem auf das gewachsene Vertrautheitsgefühl im Ensemble zurück - sowohl zwischen den Darstellern als auch zwischen Autorenteam und Cast. Neue Gesichter werden dieses Ensemble verstärken: Sarah Silverman, Andrew Rannells und Keyla Monterroso Mejia stoßen zu "Nobody Wants This". Dazu gesellt sich erstmals auch Serienschöpferin Foster selbst vor der Kamera - als Nicole, beschrieben als "ein endloser Single und ein wenig chaotisch".

Foster erklärte gegenüber "The Hollywood Reporter", dass sie ursprünglich für die Hauptrolle der Joanne vorgesehen war, es dazu jedoch nicht kam. Die Figur Nicole sei dann im Writer's Room der Serie entstanden - aber nicht speziell für sie - "und als ich anfing, sie zu imitieren, wurde irgendwie klar: Ich sollte Nicole spielen", so Foster weiter.

Adam Sandler ist Wunsch-Gaststar

Wer nicht zurückkehren wird, ist Leighton Meester, die in Staffel zwei als Joannes Rivalin aus Schulzeiten für Aufsehen sorgte. Foster bestätigte, dass Meester in Staffel drei nicht dabei sein wird. Dafür ist die Wunschliste für künftige Gaststars lang und prominent. Foster nannte Comedy-Ikone Adam Sandler als ihren Favoriten. Immerhin dessen Tochter Sadie absolviert einen Gastauftritt, wie bereits bekannt gegeben worden war.

Brody schloss sich an: "Die Großen - Adam Sandler, Barbra Streisand." Er betonte zugleich, dass die Produktion in L.A. drehe und durch die hohe Sichtbarkeit der Serie regelmäßig namhafte Schauspieler für einzelne Szenen oder Tage gewonnen werden könnten. So glänzte in der vergangenen Season von "Nobody Wants This" neben Meester auch Comedy-Legende Seth Rogen mit einem Kurzauftritt.