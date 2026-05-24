Es scheint kaum vorstellbar für die Netflix-RomCom "Nobody Wants This": In der bevorstehenden dritten Staffel soll sich das Paar bestehend aus Rabbi Noah und Podcasterin Joanne nicht mehr trennen. Kann das wirklich sein?
Einen Tag nach dem Ende der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Nobody Wants This" versammelte sich das Ensemble der Netflix-Serie bei einem Event in Los Angeles. Serienschöpferin Erin Foster sowie der Cast um Kristen Bell, Adam Brody, Timothy Simons und Jackie Tohn gaben erste Einblicke in die neuen Episoden.