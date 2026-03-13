In "Barbara - Becoming Shirin David" öffnet die Rapperin die Tür zu ihrem Innenleben - aber nur einen Spalt. Das Make-up bleibt, die Rüstung sitzt. Was die Netflix-Doku vor allem zeigt, ist eine Frau, die ihren Perfektionsanspruch wie eine Waffe gegen sich selbst richtet.
Shirin David (30) gewährt in ihrer Netflix-Dokumentation "Barbara - Becoming Shirin David" einen Blick hinter die Fassade. Sie wolle zeigen, "wer ich wirklich bin", sagt sie über den Film. Doch am Ende erzählt die Doku vor allem von einem Menschen, der am eigenen Perfektionsanspruch zu zerbrechen droht. Oder um es kurz zu machen: Was für Haftbefehl das Kokain war, ist für David die Kontrollsucht.