Koreanische Serien und Filme prägen derzeit wie kaum etwas anderes die Netflix-Charts. Diese Woche zeigen die Top-10-Listen erneut, wie stark Asiens Einfluss auf den globalen Streamingmarkt geworden ist.
Während Netflix weltweit neue Blockbuster und Serienhits präsentiert, zeigt sich diese Woche ein klarer Trend: Asien – und besonders Korea – prägt die internationalen Charts. Zwischen romantischen Dramen, historischen Stoffen und gesellschaftskritischen Thrillern beweist das koreanische Kino und Fernsehen erneut seine Vielseitigkeit.