Neil Young und das Laugencroissant: Upgrade auf Schwäbisch

Manchmal bekommt man Verbesserungen gratis. Manchmal zahlt man für Verschlechterungen. Bei Neil Young, am Mietwagen-Schalter und in der Bäckerei ist Upgrade nicht gleich Upgrade.

Ein Kollege schwärmte neulich ganz beseelt von Neil Youngs Konzert auf dem Cannstatter Wasen und von einer Kraft, die die Schwere der Jahre offenbar zu erleichtern vermag, zumindest einen Abend auf der Bühne lang. Der Kollege hatte sich spontan an der Abendkasse eingefunden und war bereit, viel Geld für eine übrig gebliebene Stehplatz-Karte auszugeben. Aber im Kassencontainer erfuhr er von Lucky Dip, einer Art Last-Minute-Lotterie für unverkaufte Tickets. Für 59 Euro, weniger als ein Stehplatz-Ticket kostete, erwarb er das Recht, auf einem ihm zufällig zugewiesenen Stuhl zu sitzen. Im normalen Vorverkauf waren zuvor dreistellige Summen für einen Sitzplatz zu investieren. Der Kollege war mit seinem Platz sehr zufrieden: Die Ticketlotterie hatte ihn in die Lage versetzt, Neil Young nicht nur zu hören, sondern auch gut zu sehen – ein gelungenes Upgrade also.

Diesen englischen Begriff schleudern einem üblicherweise gestresste Mitarbeiterinnen von Mietwagenfirmen an Flughäfen entgegen, wenn sie einem ein größeres Auto, das mehr Benzin verbraucht und schwieriger auf einen Parkplatz passt, schmackhaft zu machen versuchen, obwohl man sich auf einen winzigen Fiat 500 gefreut hatte. „Upgrade“ klingt aus den gebleachten Mündern der Mietwagen-Mitarbeiterinnen immer wie „Hauptgewinn“, und wer sich sträubt, hat verloren und muss sich ewig gegen Angebote angeblich einmalig günstiger Versicherungen wehren, die man freilich längst abgeschlossen hat. Besser lächeln also.

So wie in der Bäckerei, in der das sogenannte Laugencroissant 20 Cent mehr kostet als das Croissant ohne Lauge, das der Verfasser dieser Zeilen (VdZ) viel lieber mag, und das er deshalb morgens kaufen möchte. Wenn dieses Croissant, das seltsamerweise auch Buttercroissant genannt wird, ausverkauft ist, wird dem VdZ in der Regel ein Laugencroissant angeboten, das er für eine kulinarische Perversion hält, so wie Erdbeerpizza. Aber in der Regel willigt er in das Upgrade ein, erstens weil’s der Hunger runtertreibt, und zweitens, weil die Besitzerin der Bäckerei mitleidvoll guckt und für das angebliche Upgrade – nach dem Vorbild der Mietwagenfirmen – selbstverständlich keinen höheren Obolus verlangt als für das eigentlich gewünschte, billigere Originalprodukt.

So sehen Croissants in Berlin aus. In Stuttgart übrigens auch. Foto: dpa/Johannes Eisele

Ihre Angestellten jedoch, die Bäckereifachverkäuferinnen, verfügen offenbar über keine Upgrade-Lizenz: Ein Laugencroissant bedeutet dann 0,20 Euro Zusatzkosten, was den VdZ schon zu der Vermutung verleitet hat, die Bäckerei würde morgens absichtsvoll nur wenige Normalcroissants anfertigen, die ihm Frühaufsteher regelmäßig wegschnappen. Dennoch zahlt er: 0,20 Euro pro Ausverkauft-Tag, also 2 Euro in zehn Ausverkauft-Tagen und wahrscheinlich 2 Millionen Euro in gar nicht so ferner Zeit. Die Besitzer seiner Bäckerei müssen sich aufgrund dieser typisch schwäbischen Upgrade-Variante nicht wie der Neil-Young-affine Kollege auf die Strahlkraft von Lucky-Dip-Tickets verlassen, sondern können sich gleich die vordersten Reihen leisten, oft Golden Circle genannt. Aber Achtung: Bei manchen Rockkonzerten treibt die Begeisterung Fans von ihren billigen Plätzen direkt zum Bühnenrand, wo sie dann Bäckern und anderen Multimillionären spätestens bei den Zugaben die Sicht versperren.