Negativpreis für Finfluencer: „Goldenes Brett“ für „Hoss & Hopf“

In Wien wird der Negativpreis für Schwurbelei verliehen. Dabei setzt sich ein Stuttgarter Finfluencer knapp gegen eine steckbrieflich gesuchte Schamanin durch.
Eine goldene Nase haben sich Philip Hopf und Kiarash Hossainpour längst verdient: an den Finanzmärkten, wie die beiden „Finfluencer“ hin und wieder durchblicken lassen, aber natürlich auch im Internet. Ihr Podcast „Hoss & Hopf“ zählt allein auf Youtube 430 000 Abonnenten. Jetzt kommt zur goldenen Nase auch noch das „Goldene Brett vorm Kopf“ dazu – getreu dem biblischen Grundsatz: „Wer hat, dem wird gegeben.“