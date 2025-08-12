Neckarpark in Stuttgart: Hitzeschutz „vergessen“ – Beispiel fehlgeschlagener Stadtentwicklung

Die Stuttgarter meiden den neuen Marga-von-Etzdorf-Platz am Neckarpark-Quartier. Er wurde bewusst als Steinwüste geplant – doch nun fehlt etwas ganz Entscheidendes.
Rainer Kapp kneift die Augen zusammen zu Schlitzen. Auf dem hellen Pflaster am Marga-von-Etzdorf-Platz ist man mit einer Sonnenbrille besser bedient – und mit einem Schattenplatz, wenn man bleiben will. Doch Stellen, an denen man es bei Hitzewetter aushält, sind hier sehr rar. Aus heutiger Sicht sagt der Stadtklimatologe: Man hat sie „damals“ schlicht vergessen. Weshalb der Platz jetzt ein Sanierungsfall ist – obwohl er noch recht neu ist. Eine Machbarkeitsstudie läuft bereits.