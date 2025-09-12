Neckarinsel in Stuttgart: Erst chillen, dann baden? „Wir wollen den Ekel vor dem Neckar nehmen!“

Beim „After Work“ auf der Neckarinsel kommt das junge Stuttgart vom Tag runter. Fürs eigentliche Ziel des Vereins müssen die meisten Fans aber erst noch begeistert werden.
Der junge Mann mit der Schirmmütze ist baff. „Mega“, sagt er. „Ich hätte nie gedacht, dass hier so was ist.“ Er kam eben frisch über die Eisenbrücke, die über die Stuttgarter Schleuse führt – in eine andere Welt. Würde man wirklich nie denken, wenn man drüben am Fußweg steht und die König-Karls-Brücke hinter sich gelassen hat. Der Mann mit der Schirmmütze zieht los, um das fremde Eiland zu erkunden.