Neckar-Odenwald-Kreis: Rettungseinsatz in Billingen – Mann scheint tagelang in Wohncontainer gesperrt

Mysteriöser Rettungseinsatz in Billigheim: Ein orientierungsloser Mann wählt den Notruf. Anscheinend hat er tagelang in einem Container ausgeharrt.
Mit einem kuriosen Fall haben es Rettungskräfte in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zu tun gehabt: Anscheinend ist ein Mann unbemerkt in einen Wohncontainer gestiegen und darin durchs halbe Land transportiert worden, ehe er Tage später einen Notruf absetzte. Polizeiangaben zufolge meldete der 60-Jährige am Sonntag über Notruf, dass er eingesperrt sei und nicht wisse, wo er sich befinde.