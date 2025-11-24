Neckar-Odenwald-Kreis: Rettungseinsatz in Billingen – Mann scheint tagelang in Wohncontainer gesperrt

Mysteriöser Rettungseinsatz in Billigheim: Ein orientierungsloser Mann wählt den Notruf. Anscheinend hat er tagelang in einem Container ausgeharrt.

Mit einem kuriosen Fall haben es Rettungskräfte in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zu tun gehabt: Anscheinend ist ein Mann unbemerkt in einen Wohncontainer gestiegen und darin durchs halbe Land transportiert worden, ehe er Tage später einen Notruf absetzte. Polizeiangaben zufolge meldete der 60-Jährige am Sonntag über Notruf, dass er eingesperrt sei und nicht wisse, wo er sich befinde.

Einsatzkräfte konnten ermitteln, dass sich der 60-Jährige ausschließlich polnisch sprechende Mann in einem Wohncontainer auf dem Gelände einer Containerfirma in Billigheim befand. Er schien unverletzt und kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

In Billigheim war kein Zustieg möglich

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich vier Tage in dem Container befunden hat. Laut einem Sprecher war der Container für Arbeiten auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart genutzt und am Mittwoch von dort nach Billigheim transportiert worden. Die Polizei vermutet, dass der Mann zwischen der Überprüfung und dem Abtransport in den Container geriet. In Billigheim hätte er nicht mehr hineinsteigen können, da der Container dort oben auf einem weiteren stand.

Als der Mann gefunden wurde, hatte er Getränke, Lebensmittel und persönliche Gegenstände bei sich. Die Wände des Containers müssen ihn laut Polizei einigermaßen vor der Kälte geschützt haben. Sie versucht nun, die Hintergründe herauszubekommen, ermittelt aber nicht strafrechtlich.