Neckar als Wasserstraße: Ausbau der Neckarschleusen – CDU sieht Stadt in der Pflicht

Fraktion im Regionalrat begrüßt neuen Vorstoß des Landes. Pläne für einen Höhenpark auf der alten Eisenbahnbrücke dürfen eine mögliche Schleusenerweiterung nicht verhindern.
Die Fraktion aus CDU und ödp im Verband Region Stuttgart bewertet den erneuten Vorstoß des Landes, den Ausbau der 27 Neckarschleusen zwischen Plochingen und Mannheim voranzubringen, als Erfolg. Die entsprechenden Planungen für die Verlängerung, die „als Teil des aktuellen Verkehrswegeplans des Bundes als vordringlicher Bedarf festgelegt sind“, so Elmar Steinbacher, der verkehrspolitische Sprecher, müssten nun schnell wieder aufgenommen und fortgeführt werden.