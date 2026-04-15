Neben Trump und dem Papst: Victoria Beckham auf Time100-Liste der einflussreichsten Menschen

Das "Time"-Magazin hat seine jährliche Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten veröffentlicht. Unter den Namen finden sich 2026 neben zahlreichen Schauspielstars, dem Papst und US-Präsident Donald Trump auch Victoria Beckham.

Designerin Victoria Beckham (51) steht auf der diesjährigen "Time100"-Liste der einflussreichsten Menschen der Welt. Das US-Nachrichtenmagazin "Time" veröffentlichte die Zusammenstellung an diesem Mittwoch - und bat im Vorfeld prominente Wegbegleiter, Würdigungen für die Geehrten zu verfassen. Bei Beckham übernahm diese Aufgabe eine der schwergewichtigsten Stimmen der Modewelt: Anna Wintour (76), globale Redaktionsleiterin der "Vogue" und Ex-Chefin der US-Ausgabe.

Vom Spice Girl zur anerkannten Designerin Seit ihrem Debüt als Modedesignerin im Jahr 2008 hat Beckham ihr Imperium kontinuierlich ausgebaut: Neben dem Modehaus kamen eine Beauty-Linie und Parfums hinzu. Wintour schreibt in ihrem Text, wie sie Beckham kennenlernte - zunächst backstage bei einem Spice-Girls-Konzert im Madison Square Garden, dann bei einem frühen Termin, bei dem die Designerin erste Kollektionsentwürfe präsentierte. Was Wintour dabei überraschte: Beckham blieb. Sie führte die Redakteure Stück für Stück durch ihre Entwürfe, erklärte jeden Look, blieb präsent und engagiert. Wintour schreibt, selbst etablierte Designer seien selten so bereit, ihre Arbeit in diesem Maß zu exponieren.

Dieses Bild einer Frau, die ihren eigenen Ansprüchen mit vollem Einsatz begegnet, hat sich für Wintour seither nicht verändert. Sie bezeichnet Beckham als Designerin, die ebenso mutig wie talentiert sei. So sehr Beckham international wahrgenommen wird - Wintour betont in ihrer Würdigung, dass Beckham selbst ihr Familienleben als das Wesentliche betrachte. Trotz jahrzehntelanger Präsenz in der Öffentlichkeit, trotz Auszeichnungen und Expansion: Was zählt, sei für sie das Private.

Diese Hollywoodstars haben es auf die Liste geschafft

Die "Time100"-Liste gliedert die ausgewählten Persönlichkeiten in mehrere Kategorien. In der Rubrik "Leaders" finden sich unter anderem Papst Leo XIV., US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Victoria Beckham wurde in der Kategorie "Icons" aufgenommen - neben Stars wie Kate Hudson, Hilary Duff, Alan Cumming, Sterling K. Brown und Ethan Hawke.

Als "Titans" ehrt das Magazin unter anderem Zoe Saldana und Ben Stiller. In der Sparte "Artists" sind weitere Schauspielgrößen vertreten, darunter Claire Danes, Keke Palmer, Benicio del Toro, "The Pitt"-Star Noah Wyle und Dakota Johnson.

Letztere wurde von Popstar Taylor Swift mit einer persönlichen Würdigung bedacht. "Der Name Dakota Johnson steht für erfrischende Ehrlichkeit in einer Welt voller mediengesteuerter Antworten", schreibt die Sängerin laut "People" über die Schauspielerin, die sie als Freundin und "einen der einfühlsamsten Menschen, die ich kenne", bezeichnet.

Bei der "Time100"-Gala kommen die Geehrten am 23. April 2026 in New York City zusammen. Moderiert wird der Abend von Comedian Nikki Glaser, die selbst zu den Ausgewählten zählt. Musikalisch stehen Luke Combs und Coco Jones auf der Bühne, die ebenfalls auf der Liste vertreten sind.