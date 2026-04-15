Neben Trump und dem Papst: Victoria Beckham auf Time100-Liste der einflussreichsten Menschen

Das "Time"-Magazin hat seine jährliche Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten veröffentlicht. Unter den Namen finden sich 2026 neben zahlreichen Schauspielstars, dem Papst und US-Präsident Donald Trump auch Victoria Beckham.
Designerin Victoria Beckham (51) steht auf der diesjährigen "Time100"-Liste der einflussreichsten Menschen der Welt. Das US-Nachrichtenmagazin "Time" veröffentlichte die Zusammenstellung an diesem Mittwoch - und bat im Vorfeld prominente Wegbegleiter, Würdigungen für die Geehrten zu verfassen. Bei Beckham übernahm diese Aufgabe eine der schwergewichtigsten Stimmen der Modewelt: Anna Wintour (76), globale Redaktionsleiterin der "Vogue" und Ex-Chefin der US-Ausgabe.