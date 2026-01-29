Neben Stephen Merchant: Endgültiges Comeback? Cameron Diaz übernimmt Hauptrolle in Rom-Com

Nach einem Jahrzehnt Pause kehrte Cameron Diaz Anfang 2025 mit "Back in Action" zurück. Jetzt folgt das nächste Projekt: Die 53-Jährige dreht eine Romantic Comedy mit "The Office"-Schöpfer Stephen Merchant.

Cameron Diaz (53) ist offenbar nicht nur für ein einmaliges Projekt vor die Kamera zurückgekehrt, sondern scheint ihre Karriere wieder voll aufzunehmen. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, hat die Schauspielerin für ein neues, noch unbetiteltes Filmprojekt unterschrieben, das unter der Regie von "The Office"-Schöpfer Stephen Merchant (51) entstehen wird.

Cameron Diaz wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern den Film auch gemeinsam mit Stephen Merchant produzieren. Merchant, der vor allem als Co-Schöpfer von "The Office" bekannt wurde, gilt als Meister des pointierten Humors. Die Kombination aus Diaz' unvergleichlichem komödiantischen Timing und Merchants britischem Witz verspricht ein Highlight für das Genre der Romantic Comedy zu werden.

Details zur Handlung werden derzeit noch unter Verschluss gehalten, Amazon MGM Studios ist als Produktionsfirma beteiligt. Heißt auch: Der Film dürfte weltweit auf dem Streamingdienst Prime Video erscheinen. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist noch nicht bekannt.

Comeback nach einem Jahrzehnt Pause

Cameron Diaz galt in den 1990er und 2000er Jahren als "America's Sweetheart" und war in zahlreichen romantischen Komödien zu sehen. Nach dem Film "Annie" im Jahr 2014 zog sich die Schauspielerin fast ein Jahrzehnt lang aus der Öffentlichkeit zurück, um sich ihrer Familie und ihrer eigenen Weinmarke zu widmen. Erst 2025 kehrte sie an der Seite von Jamie Foxx mit der Action-Komödie "Back in Action" zurück ins Rampenlicht.