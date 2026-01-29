Neben Stephen Merchant: Endgültiges Comeback? Cameron Diaz übernimmt Hauptrolle in Rom-Com

Nach einem Jahrzehnt Pause kehrte Cameron Diaz Anfang 2025 mit "Back in Action" zurück. Jetzt folgt das nächste Projekt: Die 53-Jährige dreht eine Romantic Comedy mit "The Office"-Schöpfer Stephen Merchant.
Cameron Diaz (53) ist offenbar nicht nur für ein einmaliges Projekt vor die Kamera zurückgekehrt, sondern scheint ihre Karriere wieder voll aufzunehmen. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, hat die Schauspielerin für ein neues, noch unbetiteltes Filmprojekt unterschrieben, das unter der Regie von "The Office"-Schöpfer Stephen Merchant (51) entstehen wird.