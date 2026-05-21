Nach dem plötzlichen Tod von Luna Jordan wird die Schauspielerin beim Filmfest München noch einmal auf der Leinwand zu sehen sein. Die Serie "Wake Up" feiert dort in der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" Weltpremiere.
Die Serie "Wake Up" mit der verstorbenen Schauspielerin Luna Jordan (2000-2026) feiert beim Filmfest München ihre Weltpremiere. Die Produktion läuft in der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen". Laut offiziellem Programm sind insgesamt zwei Vorstellungen angesetzt: am 28. Juni um 14:30 Uhr im Astor Arri Kino sowie am 29. Juni um 12 Uhr im Amerikahaus Theatersaal.