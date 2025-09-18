NDR trennt sich von Moderatorin: Manuel Hagel kritisiert öffentlichen Rundfunk und sorgt sich um Meinungsfreiheit

Nachdem der NDR die Trennung von der als konservativ geltenden Moderatorin Julia Ruhs bekanntgab, meldet sich nun Baden-Württembergs CDU-Chef zu Wort – und wird emotional.
Nach der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Moderatorin Julia Ruhs findet der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel deutliche Worte. In sozialen Medien wie X oder TikTok wendet sich Hagel, der nächstes Jahr Ministerpräsident werden will, an seine Followerschaft und sagt: „Was da gerade rund um Julia Ruhs mit dem Magazin ,Klar’ beim NDR passiert ist, macht mir echt große Sorgen.“ Wenn andere Meinungen nicht mehr akzeptiert würden, dann sei das ein echtes Problem.