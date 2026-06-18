NDR-Komödie wird fortgesetzt: Bjarne Mädel kehrt als Prange zurück

Bjarne Mädel schlüpft erneut in die Rolle des Ralf Prange: Der NDR dreht in Hamburg-Barmbek die Fortsetzung der Komödie. An Mädels Seite stehen wieder Katharina Marie Schubert und Olli Dittrich. Der Film soll bereits Ende 2026 laufen.
Bjarne Mädel (58) steht wieder als Ralf Prange vor der Kamera. Die Fortsetzung der erfolgreichen NDR-Komödie wird derzeit in Hamburg-Barmbek gedreht. Bis zum 14. Juli stehen an Mädels Seite erneut Katharina Marie Schubert (49) und Olli Dittrich (69) vor der Kamera. Hinter "Prange 2" stecken dieselben Köpfe wie beim ersten Teil: Andreas Altenburg (56) hat wieder das Drehbuch geschrieben, Regie führt erneut Grimmepreisträger Lars Jessen (57), der den Film gemeinsam mit Maren Knieling auch produziert.