Bunte Schnäbel, neugierige Blicke und spektakuläre Küsten: Zwischen April und Juli lassen sich Puffins in Schottland hautnah erleben. Die folgenden Orte bieten die besten Chancen, die charmanten Seevögel in freier Wildbahn zu beobachten.
Wenn kleine, rundliche Vögel mit bunten Schnäbeln neugierig aus ihren Erdhöhlen schauen, wirkt selbst die raue schottische Küste plötzlich fast märchenhaft. Puffins - auf Deutsch Papageitaucher - gehören zu den charmantesten Bewohnern des Nordens und ziehen jedes Jahr Naturfans aus aller Welt an.