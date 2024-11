Naturschutz versus Sicherheit in Stuttgart: Massive Kritik an ausgeschalteten Straßenlaternen

1 Die Helligkeit dieser Straßenlaterne wird mit künstlicher Intelligenz gesteuert. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

Die CDU, Radfahrer und Gastronominnen: Auf den ersten Blick haben diese Gruppen wenig gemeinsam. Doch es gibt eine Sache, an der sie sich derzeit allesamt massiv stören: an der Ausschaltung der nächtlichen Beleuchtung an rund 30 Straßen in Stuttgart. Teils ist es dort nun vollständig finster, teils zeitweise, teils werden zu Randzeiten Bewegungsmelder genutzt.