Die Naturfreunde Fellbach präsentieren ihr neues Halbjahresprogramm. Es lockt mit spannenden Einblicken in die Natur, Geschichte und Artenvielfalt der Region.
Sie haben einen spektakulären Brutplatz in 107 Metern Höhe und haben es aufgrund des bundesweiten Interesses an ihrem besonderen Nistplatz große Aufmerksamkeit erhalten: die Wanderfalken auf dem Plateau der Bauruine des Wolkenkratzers in Fellbach, dem Schwabenlandtower. Nun können Interessierte Wissenswertes zum schnellsten Jäger der Lüfte erfahren – bei einer Veranstaltung im Naturfreundehaus auf dem Kappelberg.