Nationaltheater: Xavier Naidoo und Kanye West – Zwei Biografien als Musical in Mannheim

Für das Nationaltheater Mannheim sind die Biografien von Naidoo und West idealer Stoff für ein Musical, das reale und erfundene Elemente kombiniert.
Das Nationaltheater Mannheim will die Biografien der Musiker Xavier Naidoo und Kanye West für Musicalstoff nutzen. „Freisein“ sei ein semi-fiktionales Stück über einen deutschen Star of Color, der – zunächst als antirassistisches Idol gefeiert – unter den Einfluss rechter Verschwörungsideologien gerät, schreibt das Nationaltheater in einer Mitteilung.